Чуркина (Трикина) Агрипина Ивановна
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения03.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1878
Отец: Трикин Иван Яковлевич
Мать: Трикина Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
04.06.1878
Восприемники: Василий Яковлевич, Мария Яковлевна Трикина
Восприемник
30.12.1911
Лидия Фёдорова Трикина
Смерть
Неизвестно