Чуркина (Трикина) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Трикина) Агрипина Ивановна

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

03.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1878

Отец: Трикин Иван Яковлевич

Мать: Трикина Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
04.06.1878
Восприемники: Василий Яковлевич, Мария Яковлевна Трикина
Восприемник
30.12.1911
Лидия Фёдорова Трикина
Смерть
Неизвестно

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