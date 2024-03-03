Васечкина Матрена Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васечкина Матрена Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Васечкин Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Васечкин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Васечкина Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Васечкин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васечкина Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Васечкин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Васечкин Тит Григорьевич

Отец ребёнка: Васечкин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Васечкин Сидор Григорьевич

Отец ребёнка: Васечкин Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васечкин Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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