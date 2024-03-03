Васечкина Матрена Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Васечкин Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Васечкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Васечкина Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Васечкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Васечкина Феодора Григорьевна
Отец ребёнка: Васечкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Васечкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Васечкин Сидор Григорьевич
Отец ребёнка: Васечкин Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно