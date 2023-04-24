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Белов Андрей Васильевич

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

04.05.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
04.05.1896
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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