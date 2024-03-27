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Аглиуллин Гатият Идиятович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Аглиуллин Идият

Мать: Аглиуллина ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Жена: Аглиуллина Фазиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аглиуллина) Таскира Гатиятовна

Мать ребёнка: Аглиуллина Фазиля

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аглиуллина) Фагиля Гатиятовна

Мать ребёнка: Аглиуллина Фазиля

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аглиуллина) Зайтуна Гатиятовна

Мать ребёнка: Аглиуллина Фазиля

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аглиуллина) Гульчира Гатиятовна

Мать ребёнка: Аглиуллина Фазиля

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аглиуллина Фазиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аглиуллина (Мухаметзянова) Сабика

Рождение ребёнка
21.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аглиуллина (Мухаметзянова) Сабика

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести.
Похороны
Неизвестно

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