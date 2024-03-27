Аглиуллин Гатият Идиятович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Аглиуллин Идият
Мать: Аглиуллина ?
Развод
Неизвестно
Жена: Аглиуллина Фазиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аглиуллина) Таскира Гатиятовна
Мать ребёнка: Аглиуллина Фазиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аглиуллина) Фагиля Гатиятовна
Мать ребёнка: Аглиуллина Фазиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аглиуллина) Зайтуна Гатиятовна
Мать ребёнка: Аглиуллина Фазиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аглиуллина) Гульчира Гатиятовна
Мать ребёнка: Аглиуллина Фазиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аглиуллина Фазиля
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аглиуллина (Мухаметзянова) Сабика
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести.
Похороны
Неизвестно