Бессонов Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиПосле ?.09.1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Бессонов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Бессонова NN
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Бессонова NN
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бессонова NN
Смерть
После ?.09.1947
Похороны
Неизвестно