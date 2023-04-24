Бессонов Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Андрей Сергеевич

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Место рождения

Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

После ?.09.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бессонов Сергей

Мать: не указана

Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Бессонова NN

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Бессонова NN

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова NN

Смерть
После ?.09.1947
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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