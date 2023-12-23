Гульсум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульсум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисаметдин Бикташ углы

Рождение ребёнка
1803

Сын: Мустахитдин Хисаметдин углы

Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гимагитдин Хисаметдин углы

Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Шамсубану Хисаметдин кызы

Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шамсухаяда Хисаметдин кызы

Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы

Рождение ребёнка
1813

Сын: Фейруз Хисаметдин углы

Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фасхытдин Хисаметдин углы

Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы

Смерть
Неизвестно

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