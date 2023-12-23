Гульсум
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мустахитдин Хисаметдин углы
Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гимагитдин Хисаметдин углы
Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Шамсубану Хисаметдин кызы
Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шамсухаяда Хисаметдин кызы
Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фасхытдин Хисаметдин углы
Отец ребёнка: Хисаметдин Бикташ углы
Смерть
Неизвестно