Петрова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1910

Дочь: Шарова Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Анна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дешко Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно