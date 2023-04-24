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Романов Роман

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Место рождения

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Романов Иван Романович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Тихоновна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Романов Семен Романович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Тихоновна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Романов Василий Романович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Тихоновна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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