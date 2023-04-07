Валковая (Панченко) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1902 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1902 ст.
Софиевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Крестьянка села Софиевка Богучарского уезда Воронежской губернии.
Смерть
Неизвестно