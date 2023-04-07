Валковая (Панченко) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалковая (Панченко) Елена

Валковая (Панченко) Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1902 ст.

Муж: Валковой Семен Павлович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1902 ст.
Софиевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Крестьянка села Софиевка Богучарского уезда Воронежской губернии.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close