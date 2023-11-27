Рабинов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Рабинов Василий Игнатьевич
Мать: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Акиулина Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Акиулина Михайловна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Акиулина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акиулина Михайловна
Смерть
Неизвестно