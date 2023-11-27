Рабинов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Рабинов Василий Игнатьевич

Мать: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Акиулина Михайловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Акиулина Михайловна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Рабинов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Акиулина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акиулина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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