Пушкова (Малахова) Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкова (Малахова) Акулина Петровна

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Место рождения

Березкино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.07.1903 ст.

Дата смерти

01.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1903 ст.

Отец: Малахов Петр Васильевич

Мать: не указана

Березкино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1938

Сын: Пушков Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Пушков Владимир Сергеевич

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомылькова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Пушков Владимир Сергеевич

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушков Владимир Сергеевич

Смерть
01.06.1993
Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
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