Пушкова (Малахова) Акулина Петровна
Место рождения
Дата рождения09.07.1903 ст.
Дата смерти01.06.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1903 ст.
Отец: Малахов Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1938
Сын: Пушков Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Пушков Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомылькова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Пушков Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1993