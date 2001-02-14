Синякова (Шуварикова) Аленксандра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1929
Дата смерти14.02.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1929
Отец: Шувариков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1951
Дочь: Макарова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Синяков Александр Иванович
Новое Березово, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.01.1956
Сын: Синяков Виктор Алексадрович
Отец ребёнка: Синяков Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1959
Дочь: Буслаева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Синяков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2001