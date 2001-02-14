Синякова (Шуварикова) Аленксандра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинякова (Шуварикова) Аленксандра Ивановна

Синякова (Шуварикова) Аленксандра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1929

Дата смерти

14.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1929

Отец: Шувариков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1951

Дочь: Макарова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Синяков Александр Иванович

Новое Березово, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.01.1956

Сын: Синяков Виктор Алексадрович

Отец ребёнка: Синяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1959

Дочь: Буслаева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Синяков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синяков Александр Иванович

Смерть
14.02.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close