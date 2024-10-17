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Егорова Анна Ефимиева

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

14.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.01.1902

Муж: Егоров Василий Георгиев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1903

Сын: Егоров Василий Васильев

Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: (Егорова) Ольга Васильева

Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1906

Сын: Егоров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Егоров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1908

Сын: Егоров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1912

Сын: Егоров Георгий Васильев

Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Егоров Василий Васильев

Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1915

Сын: Егоров Александр Васильев

Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Смерть
14.08.1954
Москва, город федерального значения Москва

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