Егорова Анна Ефимиева
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти14.08.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.01.1902
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1903
Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: (Егорова) Ольга Васильева
Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев
Рождение ребёнка
31.01.1906
Сын: Егоров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев
Рождение ребёнка
25.09.1907
Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев
Рождение ребёнка
05.11.1908
Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев
Рождение ребёнка
27.03.1912
Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев
Рождение ребёнка
30.01.1914
Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев
Рождение ребёнка
10.05.1915
Сын: Егоров Александр Васильев
Отец ребёнка: Егоров Василий Георгиев
Смерть
14.08.1954
Москва, город федерального значения Москва