Melikyan (Karslyan) Nazenik
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1947
Отец: Gharslyan Rafael
Мать: Anahit
Бракосочетание
1977
Муж: Melikyan Hovhannes
Рождение ребёнка
27.08.1978
Сын: Melikyan Eduard
Отец ребёнка: Melikyan Hovhannes
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Puhova Maria
Отец ребёнка: Melikyan Hovhannes
Смерть
Неизвестно