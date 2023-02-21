Melikyan (Karslyan) Nazenik — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Melikyan (Karslyan) Nazenik

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1947

Отец: Gharslyan Rafael

Мать: Anahit

Бракосочетание
1977

Муж: Melikyan Hovhannes

Рождение ребёнка
27.08.1978

Сын: Melikyan Eduard

Отец ребёнка: Melikyan Hovhannes

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Puhova Maria

Отец ребёнка: Melikyan Hovhannes

Смерть
Неизвестно
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