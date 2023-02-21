Штремель Stremel Иоганн Адам Иоганнесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штремель Stremel Иоганн Адам Иоганнесович

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Место рождения

Франкен

Дата рождения

1756

Дата смерти

26.11.1820 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Штремель Stremel Иоганнес

Мать: Штремель Stremel Ева

Франкен
Рождение ребёнка
1783

Сын: Штремель Stremel Иоганн Адам Адамович

Мать ребёнка: Штремель Stremel Анна Мария Лукасовна

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штремель Stremel Анна Мария Лукасовна

Смерть
26.11.1820 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
6 1820 60 11 26 Johannes Adamus Strömel Kamenka
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