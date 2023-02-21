Штремель Stremel Иоганн Адам Иоганнесович
Место рожденияФранкен
Дата рождения1756
Дата смерти26.11.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Штремель Stremel Иоганнес
Мать: Штремель Stremel Ева
Франкен
Рождение ребёнка
1783
Сын: Штремель Stremel Иоганн Адам Адамович
Мать ребёнка: Штремель Stremel Анна Мария Лукасовна
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1820 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
6 1820 60 11 26 Johannes Adamus Strömel Kamenka