Миллер Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер Константин Владимирович

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Место рождения

Баку

Дата рождения

04.03.1905 ст.

Дата смерти

09.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

SM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1905 ст.

Отец: Миллер Вальдемар Александрович

Мать: Миллер Александра Иоакимовна

Бракосочетание
25.08.1932

Жена: Миллер Вера Константиновна

Рождение ребёнка
14.11.1937

Дочь: Миллер Иветта Константиновна

Мать ребёнка: Миллер Вера Константиновна

Рождение ребёнка
19.02.1940

Дочь: Миллер Инна Константиновна

Мать ребёнка: Миллер Вера Константиновна

Смерть
09.02.1967
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