Миллер Константин Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.03.1905 ст.
Дата смерти09.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1905 ст.
Бракосочетание
25.08.1932
Рождение ребёнка
14.11.1937
Дочь: Миллер Иветта Константиновна
Мать ребёнка: Миллер Вера Константиновна
Рождение ребёнка
19.02.1940
Дочь: Миллер Инна Константиновна
Мать ребёнка: Миллер Вера Константиновна
Смерть
09.02.1967