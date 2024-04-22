Анна Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Иван Ануфриев (Ич)
Мать: Марфа Егорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
10.04.1866 ст.
Муж: Петр Иванов (Ич)
по МК1866 св
Рождение ребёнка
01.03.1867 ст.
Сын: Арсений Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.
Дочь: Агрипена Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
04.07.1869 ст.
Сын: Андрей Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)
Бракосочетание
10.05.1872 ст.
Муж: Федор Петров (Ич)
Рождение ребёнка
15.06.1873 ст.
Сын: Федор Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Петров (Ич)
Рождение ребёнка
02.04.1875 ст.
Дочь: Мария Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Петров (Ич)
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно