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Анна Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Иван Ануфриев (Ич)

Мать: Марфа Егорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
10.04.1866 ст.

Муж: Петр Иванов (Ич)

по МК1866 св
Рождение ребёнка
01.03.1867 ст.

Сын: Арсений Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.

Дочь: Агрипена Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1869 ст.

Сын: Андрей Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)

Бракосочетание
10.05.1872 ст.

Муж: Федор Петров (Ич)

Рождение ребёнка
15.06.1873 ст.

Сын: Федор Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Петров (Ич)

Рождение ребёнка
02.04.1875 ст.

Дочь: Мария Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Петров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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