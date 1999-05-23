Мавлида
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1940
Дата смерти23.05.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1961
Сын: Хайретдинов Фаиль Фарихович
Отец ребёнка: Хайретдинов Фарих Хайдарович
Рождение ребёнка
23.03.1963
Дочь: Хайретдинова Флида Фариховна
Отец ребёнка: Хайретдинов Фарих Хайдарович
Рождение ребёнка
26.05.1965
Сын: Хайретдинов Раиф Фарихович
Отец ребёнка: Хайретдинов Фарих Хайдарович
Рождение ребёнка
08.12.1969
Дочь: Хайретдинова Гульшат Фариховна
Отец ребёнка: Хайретдинов Фарих Хайдарович
Рождение ребёнка
08.05.1976
Дочь: Хайретдинова Гульназ Фариховна
Отец ребёнка: Хайретдинов Фарих Хайдарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1999