Мавлида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавлида

Мавлида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1940

Дата смерти

23.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1961

Сын: Хайретдинов Фаиль Фарихович

Отец ребёнка: Хайретдинов Фарих Хайдарович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1963

Дочь: Хайретдинова Флида Фариховна

Отец ребёнка: Хайретдинов Фарих Хайдарович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1965

Сын: Хайретдинов Раиф Фарихович

Отец ребёнка: Хайретдинов Фарих Хайдарович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1969

Дочь: Хайретдинова Гульшат Фариховна

Отец ребёнка: Хайретдинов Фарих Хайдарович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1976

Дочь: Хайретдинова Гульназ Фариховна

Отец ребёнка: Хайретдинов Фарих Хайдарович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайретдинов Фарих Хайдарович

Смерть
23.05.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close