Балаганский Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1946
Дата смерти08.08.2016
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946
Отец: Беляев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганский Николай Иванович
Мать ребёнка: Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1969
Сын: Балаганский Павел Иванович
Мать ребёнка: Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна
Смерть
08.08.2016