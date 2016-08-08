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Балаганский Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1946

Дата смерти

08.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946

Отец: Беляев Николай

Мать: Балаганская Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганский Николай Иванович

Мать ребёнка: Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна

Рождение ребёнка
22.07.1969

Сын: Балаганский Павел Иванович

Мать ребёнка: Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна

Смерть
08.08.2016

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