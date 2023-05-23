Малахова Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1912
Дочь: Поливанова Екатерина
Мать ребёнка: Малахова Наталья
Рождение ребёнка
1921
Сын: Малахова Иван
Мать ребёнка: Малахова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малахова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малахова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Наталья
Смерть
Неизвестно