Малахова Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

1912 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1912

Дочь: Поливанова Екатерина

Мать ребёнка: Малахова Наталья

Рождение ребёнка
1921

Сын: Малахова Иван

Мать ребёнка: Малахова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Наталья

Смерть
Неизвестно