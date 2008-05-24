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Дьяченко Анна Алексеевна
Дьяченко Анна Алексеевна
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Место рождения
Губкин
, Губкинский, Белгородская область
Дата рождения
24.05.2008
Пол
Женский
Отец
Дьяченко Алексей Евгеньевич
1984 г.р.
Мать
Дьяченко Татьяна Юрьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.2008
Отец:
Дьяченко Алексей Евгеньевич
Мать:
Дьяченко Татьяна Юрьевна
Губкин
, Губкинский, Белгородская область
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