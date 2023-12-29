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Крюкова Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1972

Отец: Хохлов Анатолий Петрович

Мать: Хохлова Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Анатолий Игоревич

Рождение ребёнка
28.05.1992

Дочь: Фатьянова Алина Романовна

Отец ребёнка: Угодников Роман Владимирович

Рождение ребёнка
08.08.2005

Дочь: Крюкова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Крюков Анатолий Игоревич

Рождение ребёнка
09.06.2012

Дочь: Крюкова Таисия Анатольевна

Отец ребёнка: Крюков Анатолий Игоревич

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