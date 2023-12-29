Крюкова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1992
Дочь: Фатьянова Алина Романовна
Отец ребёнка: Угодников Роман Владимирович
Рождение ребёнка
08.08.2005
Дочь: Крюкова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Крюков Анатолий Игоревич
Рождение ребёнка
09.06.2012
Дочь: Крюкова Таисия Анатольевна
Отец ребёнка: Крюков Анатолий Игоревич