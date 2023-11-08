Глибин Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глибин Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глибин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ливанова Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Нина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глибин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глибин Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глибин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глибин Константин Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глибин Борис Андреевич

Мать ребёнка: не указана

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