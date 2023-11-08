Глибин Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глибин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ливанова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глибин Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глибин Константин Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно