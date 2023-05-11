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Мужской

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Рождение
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена