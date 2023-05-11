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Мужской
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Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Москачова) Елена
Дети
Денис
Максим
Добавил:
МЦ
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Сын:
Денис
Мать ребёнка:
Елена
Рождение ребёнка
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Сын:
Максим
Мать ребёнка:
Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Елена
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