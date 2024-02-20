Есенов Дохцико Шаулохович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Есенов Шаулох Мулдарович
Мать: Есенова Гума Кайсыновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Есенов Иналуко
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Канукова Ханифа Дохцикоевна
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
1853
Сын: Есенов Эльзаруко
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Караева Айшет
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
1855
Сын: Есенов Хатахцико Дохцикоевич
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дударова Долатхан Дохцикоевна
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
1858
Сын: Есенов Темир-Болат Дохцикоевич
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
1860
Сын: Есенов Мисост
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
1862
Сын: Есенов Бацко (Маспи)
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Туганова Дзго
Мать ребёнка: Есенова Гошада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есенова Гошада
Смерть
Неизвестно