Прудников Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Прудников Василий Иванович
Мать ребёнка: Прудникова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прудникова София Ивановна
Мать ребёнка: Прудникова Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно