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Прудников Иван Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Прудников Василий Иванович

Мать ребёнка: Прудникова Анисья Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прудникова София Ивановна

Мать ребёнка: Прудникова Анисья Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прудникова Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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