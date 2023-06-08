Наумова Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Валентина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.2014

Сын: Наумов Лев Денисович

Отец ребёнка: Наумов Денис Вячеславович

Рождение ребёнка
06.01.2020

Дочь: Наумова Лидия Денисовна

Отец ребёнка: Наумов Денис Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Денис Вячеславович