Наумова Валентина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.2014
Сын: Наумов Лев Денисович
Отец ребёнка: Наумов Денис Вячеславович
Рождение ребёнка
06.01.2020
Дочь: Наумова Лидия Денисовна
Отец ребёнка: Наумов Денис Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно