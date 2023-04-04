Сычук (Сычук) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сычук Дмитрий
Мать: Сычук Устинья
Бракосочетание
1938
Муж: Губенко Иван
Рождение ребёнка
07.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губенко Иван
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно