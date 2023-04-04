Сычук (Сычук) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычук (Сычук) Евгения

Сычук (Сычук) Евгения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сычук Дмитрий

Мать: Сычук Устинья

Бракосочетание
1938

Муж: Губенко Иван

Рождение ребёнка
07.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губенко Иван

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close