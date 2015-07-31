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Зайцев Владимир Васильевич

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Место рождения

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.09.1962

Дата смерти

31.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
07.07.1984

Жена: Зайцева Любовь Ивановна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.03.1985

Сын: Зайцев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Зайцева Любовь Ивановна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1988

Дочь: Щербань Анна Владимировна

Мать ребёнка: Зайцева Любовь Ивановна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
31.07.2015
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