Зайцев Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1962
Дата смерти31.07.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1984
Жена: Зайцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1985
Сын: Зайцев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Зайцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1988
Дочь: Щербань Анна Владимировна
Мать ребёнка: Зайцева Любовь Ивановна
Смерть
31.07.2015