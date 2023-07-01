Барчина (Муратова) Галима Яхлановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барчина (Муратова) Галима Яхлановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1976

Сын: Барчина Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.12.1983

Сын: Барчина Иван Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барчина Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно