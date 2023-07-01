Барчина (Муратова) Галима Яхлановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1976
Сын: Барчина Александр Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.12.1983
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барчина Анатолий Иванович
Смерть
Неизвестно