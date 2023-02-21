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Чернухина Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.

Дочь: Чернухина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.

Дочь: Чернухина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.08.1905 ст.

Сын: Чернухин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.09.1911 ст.

Сын: Чернухин Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.03.1913 ст.

Сын: Чернухин Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Сын: Чернухин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.04.1917 ст.

Сын: Чернухин Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Яков Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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