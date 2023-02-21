Чернухина Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.
Дочь: Чернухина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.
Дочь: Чернухина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
21.08.1905 ст.
Сын: Чернухин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
15.09.1911 ст.
Сын: Чернухин Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
06.03.1913 ст.
Сын: Чернухин Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Сын: Чернухин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
05.04.1917 ст.
Сын: Чернухин Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Чернухин Яков Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно