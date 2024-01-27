Baghdanov (Kostrikin) Tanya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Baghdanov (Kostrikin) Tanya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 14.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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