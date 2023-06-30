Шмидт (Попова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмидт (Попова) Наталья Владимировна

Шмидт (Попова) Наталья Владимировна

avatar

Место рождения

Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia

Дата рождения

14.02.1984

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1984

Отец: Popov Vladimir Grigoryevich

Мать: не указана

Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
27.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмидт Сергей Юрьевич

Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia