Шмидт (Попова) Наталья Владимировна
Место рожденияChelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Дата рождения14.02.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1984
Отец: Popov Vladimir Grigoryevich
Мать: не указана
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
27.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмидт Сергей Юрьевич
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia