Чередова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Чередов Евсей Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чередов Иван Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно