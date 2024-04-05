Rosińska,Bubrowiecka (Sierak) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rosiński Mikołaj
Рождение ребёнка
17.05.1812
Дочь: Przygoda,Mościcka (Bubrowiecka) Katarzyna
Отец ребёнка: Bubrowiecki Wawrzyniec
Białe Błoto/Poręba akt 3/1912
Смерть
Неизвестно