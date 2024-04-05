Rosińska,Bubrowiecka (Sierak) Marianna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosińska,Bubrowiecka (Sierak) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rosiński Mikołaj

Рождение ребёнка
17.05.1812

Дочь: Przygoda,Mościcka (Bubrowiecka) Katarzyna

Отец ребёнка: Bubrowiecki Wawrzyniec

Białe Błoto/Poręba akt 3/1912
Смерть
Неизвестно

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