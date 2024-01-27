Богданов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Богданов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Китово, Салганский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Богданов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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