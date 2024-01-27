Богданов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Богданов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Китово, Салганский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно