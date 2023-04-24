Кутуй (Кутуев) Адель (Гадельша) Нурмухаметович
Место рождения
Дата рождения28.12.1903
Дата смерти15.06.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.06.1945
Згеш, Польша