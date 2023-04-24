Кутуй (Кутуев) Адель (Гадельша) Нурмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутуй (Кутуев) Адель (Гадельша) Нурмухаметович

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Место рождения

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

28.12.1903

Дата смерти

15.06.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
По 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.06.1945
Згеш, Польша
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