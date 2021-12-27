Пастухов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1976

Дата смерти

27.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1976

Отец: Пастухов Александр Петрович

Мать: Пастухова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
18.11.1999

Дочь: Лескова Кристина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.08.2006

Сын: Пастухов Егор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.11.2015

Сын: Комиссаров Роман Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.12.2021
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