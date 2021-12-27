Пастухов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1976
Дата смерти27.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1976
Рождение ребёнка
18.11.1999
Дочь: Лескова Кристина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.08.2006
Сын: Пастухов Егор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.2015
Сын: Комиссаров Роман Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.12.2021