Черникова (Давиденко) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Давиденко) Светлана Владимировна

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Место рождения

Попово-Лежачи, Глушковский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

10.04.1966

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1965 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1966

Отец: Давиденко Владимир Иванович

Мать: Давиденко Александра Васильевна

Попово-Лежачи, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черников Александр Васильевич

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черников Александр Васильевич

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Александр Васильевич

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