Черникова (Давиденко) Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рождения10.04.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1966
Рождение ребёнка
02.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черников Александр Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черников Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно