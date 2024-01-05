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Ваганова Гаалина Николаевна
Ваганова Гаалина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.1950
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Волынкина Дарья Федоровна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1950
Отец: не указан
Мать:
Волынкина Дарья Федоровна
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