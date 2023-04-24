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Тананин Алексей Данилов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Тананин Данило Лаврентьев

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Тананин Естефей Алексеев

Мать ребёнка: Тананина Марфа Артемьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: София Алексеевна

Мать ребёнка: Тананина Марфа Артемьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тананина Марфа Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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