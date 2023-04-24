Тананин Алексей Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Тананин Данило Лаврентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Тананина Марфа Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: София Алексеевна
Мать ребёнка: Тананина Марфа Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тананина Марфа Артемьева
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762