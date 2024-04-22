Плотников Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
1873 в поручителях
Рождение ребёнка
08.10.1895
Дочь: Плотникова Таисия Яковлевна
Мать ребёнка: Плотникова -- Екатерина Абрамовна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
10.06.1898
Мать ребёнка: Плотникова -- Екатерина Абрамовна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно