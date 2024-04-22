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Плотников Яков Иванович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1873 в поручителях
Рождение ребёнка
08.10.1895

Дочь: Плотникова Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Плотникова -- Екатерина Абрамовна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
10.06.1898

Сын: Плотников Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Плотникова -- Екатерина Абрамовна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова -- Екатерина Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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