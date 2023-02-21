Романова Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Николай
Мать: Михайлова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Романов Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Романов Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Анатолий Анатольевич