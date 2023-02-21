Лихачев Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1957
Дочь: Лихачева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Лихачева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
12.08.1964
Сын: Лихачев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Лихачева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоногова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Лихачева Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихачева Вера Сергеевна
Смерть
Неизвестно
Лобня, Лобня, Московская область