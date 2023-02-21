Лихачев Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1931

Отец: Илья

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
03.06.1957

Дочь: Лихачева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Лихачева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
12.08.1964

Сын: Лихачев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Лихачева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Лихачева Вера Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачева Вера Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Лобня, Лобня, Московская область
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