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Рулькова Ирина Михайловна

Место рождения

Мордовская Темрязань, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовская Темрязань, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1904 ст.

Муж: Рульков Михаил Васильевич

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.09.1907

Дочь: Рулькова Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Рульков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
28.11.1909

Дочь: Рулькова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Рульков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
28.04.1913

Дочь: Рулькова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Рульков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рульков Михаил Васильевич

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