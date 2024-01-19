Рулькова Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1904 ст.
Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.09.1907
Дочь: Рулькова Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Рульков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
28.11.1909
Дочь: Рулькова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Рульков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
28.04.1913
Дочь: Рулькова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Рульков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рульков Михаил Васильевич