Пекарская (Рыжова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекарская (Рыжова) Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1956

Отец: Рыжов Владимир

Мать: Рыжова Атонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пекарский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пекарский Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пекарский Андрей Александрович

Отец ребёнка: Пекарский Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
19.02.1977

Дочь: Шарковская (Пекарская) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Пекарский Александр Валерьевич

Назарово, город Назарово, Красноярский край

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