Пекарская (Рыжова) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1956
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1956
Отец: Рыжов Владимир
Мать: Рыжова Атонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пекарский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пекарский Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пекарский Андрей Александрович
Отец ребёнка: Пекарский Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
19.02.1977
Дочь: Шарковская (Пекарская) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Пекарский Александр Валерьевич
Назарово, город Назарово, Красноярский край