Вилявина Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.10.1814 ст.
Дата смерти27.05.1815 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1814 ст.
Отец: Вилявин Семен
Мать: не указана
Отец: служащий казак Восприемник: вдова казачья жена Мария Ловягина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 217 номер 45
Смерть
27.05.1815 ст.
Отец: служащий казак Умерла в возрасте 1 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 247 номер 4