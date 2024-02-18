Вилявина Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина Пелагея Семеновна

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.10.1814 ст.

Дата смерти

27.05.1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1814 ст.

Отец: Вилявин Семен

Мать: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемник: вдова казачья жена Мария Ловягина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 217 номер 45
Смерть
27.05.1815 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Умерла в возрасте 1 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 247 номер 4

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