Иванова Козлова Федосья Стефановна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Иванова Ивашнëва Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
05.04.1928
Сын: Иванов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
?.05.1937
Дочь: Иванова Дмитриева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Смерть
1982