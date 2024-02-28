Иванова Козлова Федосья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Козлова Федосья Стефановна

Место рождения

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Козлов Стефан Константинович

Мать: Козлова Миланья Ивановна

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Иванова Ивашнëва Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
05.04.1928

Сын: Иванов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
?.05.1937

Дочь: Иванова Дмитриева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Смерть
1982

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