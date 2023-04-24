Толкачев Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Толкачев Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Толкачева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Толкачева Евфросинья Федоровна
Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Толкачева Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Толкачева Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Толкачев Григорий Федорович
Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Толкачева Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1853