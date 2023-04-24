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Толкачев Федор Андреевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Толкачев Андрей Фомич

Мать: Толкачева Василиса Егоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Толкачева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Толкачева Евфросинья Федоровна

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Толкачева Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Толкачева Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Толкачев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Толкачев Петр Федорович

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Толкачева Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Николаевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Анастасия Николаевна

Смерть
1853
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