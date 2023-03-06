(Березовская) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Рождение ребёнка
01.04.1982
Дочь: Демидова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Кромин Сергей
Внуково, Российская Федерация
Рождение ребёнка
30.04.1984
Сын: Кромин Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Кромин Сергей
Внуково, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кромин Сергей